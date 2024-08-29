食べることが大好きギャルマインドな1歳児！個性が真逆な兄妹の愛おしい日常人生2度目の先輩のような発言をしていた3歳児 『よいたん3歳、ときどき先輩。』のよいたんがお兄ちゃんに！妹「しおさん」は、警戒心が強くて思慮深い「よいたん」と真逆の個性で、好奇心が強く挑戦的で、悲しいことがあっても1分後には笑いながら歌っているというメンタルつよつよ系女子⁉令和生まれの1歳児「しおさん」と5歳になった「よいたん」