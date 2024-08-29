日米両政府による日米合同委員会は29日、神奈川県逗子市の米軍池子住宅地区にある道路（約2500平方メートル）について、11月30日までに返還することで合意した。同委員会は2022年12月、道路返還に関しては合意したが、時期は示していなかった。「性暴力は基地問題」米兵事件、沖縄全土に広がる怒り市内の米軍施設が市に返還されるのは1978年以来46年ぶり。防衛省南関東防衛局から連絡を受けた市が発表した。市によると、返還