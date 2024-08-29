強い台風10号が接近した29日、県内では全45市町村が避難所を設置して災害に備えた。広い範囲で停電が起きたほか、けが人の報告も相次いだ。複数の河川で氾濫（はんらん）危険水位を超えた。30日にかけても、大雨や暴風への警戒が続く。熊本と大分を結ぶ国道57号の滝室坂が通行止めとなり、引き返す乗用車=2024年8月29日午後0時35分、熊本県阿蘇市一の宮町坂梨、城戸康秀撮影熊本地方気象台は、30日午後にかけて県内に線状降水