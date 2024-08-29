岡山市で西田真愛（まお）ちゃん（死亡当時6歳）が虐待を受けて死亡した事件で、逮捕監禁致死と強要の罪に問われた母親の西田彩被告（36）の裁判員裁判が29日、岡山地裁で結審した。検察側は「密室の中で被害者を唯一助け出せる存在だったのに、放置した冷酷な態度は沈黙の刃ともいうべきで、刑事責任は極めて重大だ」として、懲役10年を求刑した。弁護側は、元交際相手の犯行を容易にさせた幇助（ほうじょ）にとどまると主張し