２ちゃんねる創設者で実業家のひろゆき(西村博之)氏が２９日、自身のＸ(旧ツイッター)を更新。政府が東京圏への人口の一極集中を是正するため、地方への「移住婚」をする女性への支援金を見当していると報じられたことを受け、「性別による差別」と私見をつづった。 【写真】「まじか、ここだけ時が進んでいない」東京とは思えない桐ヶ丘団地のレトロすぎる風景 政府は、若い女性が地方から東京に流出しているとして、