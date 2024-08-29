「Pixel 9」「Pixel 9 Pro」「Pixel 9 Pro XL」には、写真に新たな物体を追加したり写真の一部を置き換えたりできるAI機能「イマジネーション」が搭載されています。スマートフォンに標準搭載された画像生成AI機能でどんな編集が可能なのか気になったので、実際に複数の写真でイマジネーションを実行してみました。編集マジックを使用して写真をイマジネーションする - Pixel カメラ ヘルプhttps://support.google.com/pixelcamera