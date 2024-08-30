中日は四回に宇佐見が先制２ラン。直後に１点差となったが、六回に宇佐見が犠飛、八回には細川が２ランを放ち突き放した。松葉は５回１失点で６月以来の白星。救援５投手が無失点でつないだ。広島は投打で振るわず、首位を明け渡した。