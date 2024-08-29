気象台は、午後8時54分に、大雨警報（土砂災害）を直方市、行橋市、水巻町、香春町、苅田町、吉富町に発表しました。また洪水警報を中間市、鞍手町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・直方市、行橋市、水巻町、香春町、苅田町、吉富町に発表福岡県では、土砂災害や河川の増水、暴風、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□大雨警報・土砂災害30日夕方にかけて警戒・浸水1時