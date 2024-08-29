千葉市で取材に応じる立憲民主党の泉代表＝29日午前立憲民主党の泉健太代表は29日、千葉市で開かれた連合傘下の自治労の定期大会で、次期衆院選での国民民主党との協力に意欲を示した。「連携するところは連携し、自民党に代わる政治をつくる」とあいさつした。「立民としてまず自立して議席獲得に向けた取り組みをする。これが第一と考えている」とも述べた。連合は立民、国民両党の最大の支援組織。