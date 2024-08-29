小6女児がプールで溺れた事故について記者会見する北海道北広島市教委の幹部＝29日午後、北広島市29日午前9時半ごろ、北海道北広島市白樺町の市営「白樺プール」で、市立緑ケ丘小6年の女子児童が水泳の授業中に溺れ、地元消防によると、意識不明の状態で搬送された。北広島市教育委員会は同日午前、「意識が戻った」と発表したが、午後に記者会見を開き、誤りだったと訂正した。「情報が錯綜した」としている。麻酔を使って治