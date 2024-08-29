夜間やトンネルなどの暗いシーンでも鮮明に録画が可能JVCケンウッドは2024年8月29日、KENWOODブランドより、ドライブレコーダーの新ラインナップとして、360°撮影対応2カメラドライブレコーダー「DRV-G60CW」を同年9月上旬に発売すると発表しました。JVCケンウッドから発売される360°撮影対応2カメラドライブレコーダー「DRV-G60CW」同製品は、JVCケンウッドから2022年1月に登場した「DRV-C770R」の後継モデルです。前後2カ