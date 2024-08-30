ラグビー・リーグワン１部の東京ＳＧは２９日、アシスタントコーチを務めていた元日本代表ＳＯの小野晃征氏（３７）が、新ヘッドコーチ（ＨＣ）に就任すると発表した。代表キャップ数は３４で、２０１５年のワールドカップ・イングランド大会では南アフリカ戦に先発し、日本の歴史的勝利に貢献した。