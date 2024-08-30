帝国データバンクによると、青森県弘前市の老舗百貨店「中三」が２９日、青森地裁弘前支部から破産手続きの開始決定を受けた。負債額は約９億円。民事再生手続きを経て経営再建を進めていたが、地域の人口減少などを背景に業績が落ち込んでいた。