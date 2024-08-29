［北京２９日ロイター］ - 中国人民銀行（中央銀行）は２９日、金融政策の支援的なスタンスを維持し、新たな政策手段を検討して景気回復の勢いの支援、定着を図ると表明した。人民銀の潘功勝総裁は、２６日のシンポジウムで、実体経済への金融支援を強化し、カウンターシクリカル（景気変動抑制的）な調整を拡充する方針を示した。