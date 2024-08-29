欧州株米株先物とともに堅調米エヌビディアは時間外で４％安も 東京時間20:24現在 英ＦＴＳＥ100 8368.65（+24.80+0.30%） 独ＤＡＸ18900.12（+117.83+0.63%） 仏ＣＡＣ40 7626.97（+49.30+0.65%） スイスＳＭＩ 12411.43（+62.73+0.51%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:24現在 ダウ平均先物SEP 24月限41409.00（+231.00+0.56%） Ｓ＆Ｐ500先物