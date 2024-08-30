【北京時事】中国商務省は２９日、欧州連合（ＥＵ）産のブランデーが不当に安く輸入され、国内産業が打撃を受けているとの調査結果を発表した。対抗策として反ダンピング（不当廉売）関税の発動をちらつかせ、通商分野で摩擦が強まっているＥＵを強くけん制した。報告書は、現時点で制裁関税などは適用しないとしつつ、「反ダンピング措置を講じない合理的な理由はない」と結論付けた。