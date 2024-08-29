気象台は、午後8時30分に、洪水警報を青梅市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・青梅市に発表東京地方では、30日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■世田谷区□大雨警報・浸水30日明け方にかけて警戒1時間最大雨量45mmピーク時間30日未明□洪水警報30日明け方にかけて警戒■中野区□大雨警報・浸水30日明け方にかけて警戒1時間最大雨量