前夜は延長サヨナラ負け。西武に漂う重苦しい空気を振り払う鋭い弾道が、左翼へと伸びていった。佐藤龍が一回に先制２ランを放ち、４番の仕事をいきなり果たした。初顔のカイケルのツーシームにバットを振り抜いた。「打った瞬間、気持ちいいと思うくらい、確信できるホームラン」。完璧な感触を率直な言葉で表現した。８月の月間打率は試合前の時点で３割９分１厘。左手の負傷から今月中旬に復帰してから快音が止まらない。