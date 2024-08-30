台風１０号は２９日朝、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸した。直撃を受けた九州では各地で停電や河川の氾濫に見舞われ、住民は恐怖におののいた。突風が自宅近くを通過した人は「命の危険を感じた」と振り返った。同市内の特別養護老人ホームでは２９日午前６時半ごろから約８時間停電し、冷房や台所が使えなくなった。職員らはランプをともして非常食を提供するなど対応に追われた。女性職員（３５）は「昨夜は雨と風が強く窓が