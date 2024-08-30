【ロンドン時事】２９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米物価指標の発表を翌日に控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１４４円台半ばで小動きとなった。正午現在は１４４円４４〜５４銭と、前日午後４時と同水準。