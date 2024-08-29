DeNAは29日、広報を通じ、この日全スタッフ、選手のうち、一部の名古屋移動が不可能だったことを発表した。この日は本拠地での阪神戦が予定されていたが、台風10号の影響で中止。あす30日からは敵地中日戦3連戦の予定だが、30日の東海道新幹線一部運休が既に発表されており、全関係者がこの日のうちに名古屋入りする予定だった。だが、夕方にこの日の東海道新幹線の一部運休も発表され、名古屋入りができない関係者もいた。