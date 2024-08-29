自民党の石破茂元幹事長は、8月24日、地元の鳥取県八頭町で5度めとなる党総裁選挑戦について「38年間の政治生活の集大成で、最後の戦い」と語り、立候補を表明した。コラムニストの唐沢俊一氏は26日、自らのXにこう投稿した。《自民党員しか投票出来ない総裁選で世論調査があてになるなら、石破茂がとっくに何度も首相になっとるわな》たしかに唐沢氏が指摘するように、石破氏は自民党総裁選をめぐる世論調査において、これ