「代表選にチャレンジする決意を固めた。すなわちそれは、再び内閣総理大臣を目指す」――。千葉県習志野市のJR津田沼駅前で通勤・通学の人通りが途絶えない29日午前、立憲民主党の野田佳彦元首相（千葉4区選出）が、党代表選（9月7日告示、同23日投開票）への出馬を力強く宣言した。立候補要請をした県連有志の一人は「安定、安心感がある」と期待を寄せた。【写真まとめ】出馬する?しない?立憲代表選「候補者」たち野田