能登半島地震で被災した石川県珠洲市の空き家から勲章など5点を盗んだとして、白山市と金沢市のいずれも28歳の男2人が再逮捕されました。邸宅侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、白山市鶴来本町の会社員、野口凛太朗容疑者28歳と、金沢市額新保の会社役員、福田和希容疑者28歳です。警察によりますと、2人は共謀して今年5月20日から31日までの間に、珠洲市内の空き家から勲章など5点、時価およそ1万3500円相当を盗んだ疑いがもたれ