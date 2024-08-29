こちらは関川村を走る路線バスです。村内に６つの路線がありますが、この全路線の廃止が検討されていることがわかりました。子どもたちの登下校に影響が出る可能性があり、村が対応を協議しています。関川村にある関川小学校。放課後、授業を終えた子どもたちが下校のため路線バスに乗り込みます。この路線バスをめぐっていま、ある問題が浮上しています。「運転手不足で来年度以降の運行が難しい」運行する新潟交通観光バスによる