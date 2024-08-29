明治は、今年8月生産分から順次、チーズ7品の賞味期限を20〜40日延長し、乳児用液体ミルク1品の賞味期限を3ヵ月延長するとともに、今年7月生産分から順次、栄養食品2品の賞味期限を6ヵ月延長する。昨今、食品ロス削減が社会的課題として注目される中、同社は食と健康のプロフェッショナルとして事業を通じた社会課題の解決に貢献するべく、これまでもさまざまな商品の賞味期限を官能評価および科学的分析によって延長するとともに