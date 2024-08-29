台風の影響で、28日と29日は、県内の医療機関や商業施設で休診や休業が相次ぎましたが、30日以降は順次、再開する見込みです。県内では、28日と29日は商業施設などのほとんどが臨時休業しました。山形屋やアミュプラザ鹿児島、センテラス天文館、イオンモール鹿児島などは、30日、営業を再開するということです。鹿児島市のライカ南国ホールで開催中のお化け屋敷「サツマ湯屋伝説」は、30日の11時から営業を再開し