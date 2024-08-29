タイの裁判所はダニエル・サンチョ被告に対し、昨年コロンビア人の整形外科医を殺害した罪で終身刑を言い渡した/DAILYNEWS/X04130/via REUTERSバンコク（ＣＮＮ）タイの裁判所は２９日、スペインの人気俳優ロドルフォ・サンチョ氏の息子、ダニエル・サンチョ被告（３０）に対し、昨年コロンビア人の整形外科医を殺害した罪で終身刑を言い渡した。現場はタイ南部パンガン島にあるホテルの一室。被告は事件直後の昨年８月に逮捕され