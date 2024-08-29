¹â¤¤µ¤²¹¤È¶¯¤¤Æüº¹¤·¡¢µ­Ï¿Åª¤Ê¹ó½ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãå¼Â¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥À¥á¡¼¥¸¡Ä ¡£¤°¤Ã¤¿¤ê¾õÂÖ¤Çµ¢Âð¤·¤¿¤é¡¢°Â¤é¤«¤ÊÌ²¤ê¤ÇÈè¤ì¤òÌþ¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Èè¤ì¤¹¤®¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©20ºÐ¡Á39ºÐ¤Î½÷À­315¿Í¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¿çÌ²¤ÈÈèÏ«¤Î¥ê¥¢¥ë¡£Q. ¸½ºß¡¢¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Yes¡Ä65¡óQ. ¤É¤ó¤Ê¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¿²¤Ä¤­¤¬°­¤¤¡Ä66¡ó¡¢¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä53¡ó¡¢¤¹¤Ã¤­