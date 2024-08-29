「パーソル パ・リーグTV」のYouTubeチャンネルが「10周年祝賀会」を開催今年で開設10周年を迎えた「パーソル パ・リーグTV」のYouTubeチャンネル。10周年を記念して「祝賀会」を開催。里崎智也氏、五十嵐亮太氏、糸井嘉男氏のパ・リーグOB3人が駆けつけた。パーソル パ・リーグTVにて過去10年に公開された約2万本のプレー動画の中から、再生回数トップ10を発表。「トリハイ」の愛称で親しまれる「サントリー トリスハイボール