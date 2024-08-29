台風10号の影響で店舗が休業し、閑散とする福岡市内の商店街＝29日午前11時40分台風10号の影響で29日、九州を中心に工場の操業停止や店舗の休業が相次いだ。九州以外の地域でも従業員の安全などに配慮して計画的な休業の動きが出ている。九州には半導体工場が集積しており、三菱電機のパワーデバイス製作所（熊本県合志市）は29日午後から稼働を停止。ロームも宮崎市の子会社工場を28日夜から止めた。小売りでは、九州でセブ