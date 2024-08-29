作詞家の森雪之丞が作・作詞・音楽プロデュースを手がけ、岸谷五朗が演出を担当したオリジナル・ミュージカル『SONG WRITERS』。2013年、2015年と上演されたこの作品が約10年ぶりに再演される。初演から二人、自信過剰な作詞家エディ・レイク役の屋良朝幸と気弱な作曲家ピーター・フォックス役の中川晃教に作品への意気込みを聞いた。 ーー『SONG WRITERS』、久しぶりの再演です。 中川：僕