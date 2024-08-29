読売ジャイアンツは、9月5日（木）に岐阜長良川球場（岐阜県）で開催する東京ヤクルトスワローズ戦で、球団公式グッズショップ「GIANTS STORE BALLPARK GIFU」を開店する。同ショップは、4日（水）にプレオープン。試合前日からレプリカユニホームやキャップなどの定番アイテム、さらに岐阜開催を記念したグッズが販売される。 出店場所は球場外のデッキエリア。入場チケットがなくてもショッピングが可能だ。