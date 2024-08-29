気象台は、午後8時4分に、大雨警報（土砂災害）を狭山市、日高市、毛呂山町、越生町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・狭山市、日高市、毛呂山町、越生町に発表南部では、29日夜遅くから30日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■飯能市□大雨警報・土砂災害29日夜遅くから30日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量60mmピーク時間29日夜のはじめ頃■狭山市□大雨