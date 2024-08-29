厚生労働省は２９日、各都道府県の審議会が決めた今年度の最低賃金（時給）の改定額を公表した。全国平均は昨年度比５１円増の１０５５円で過去最高を更新した。人材確保などを目的に、各地の引き上げ額は、国の審議会が示した目安（５０円）を２７県で上回り、徳島では８４円と異例の上昇となった。１０００円を超える都道府県は８から１６に増える。最低賃金は、労働者の生活の安定を目的に都道府県ごとに定められる時給の下