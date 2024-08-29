国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）は２９日の記者会見で、パリ・パラリンピックの開会式の入場行進でザンビアの旗がなかったことを明らかにした。広報担当によると、準備が間に合わなかったためで、「事前の渡航情報もメールへの回答もなく、当日になって選手団が現れた」という。（結城和香子）