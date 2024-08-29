鹿児島県に上陸した台風10号。東海地方でも線状降水帯の予測情報が発表されるなど、影響は東へと広がっています。28日、宮崎市では竜巻とみられる突風も発生し、大きな被害が出ました。【写真を見る】台風で“竜巻発生”の可能性高まる？今後の可能性は繰り返し激しい雨にも要警戒【Nスタ解説】28日に宮崎市で竜巻とみられる突風被害相次ぐなぜ発生?加藤シルビア キャスター:28日、宮崎市で竜巻とみられる突風被害が相次