海の便や鉄道では、30日も運休・欠航が続いていますが、一部で再開します。《鉄道》 ▼県内の在来線、九州新幹線は30日も始発から終日運転見合わせです。 ▼肥薩おれんじ鉄道は、始発から運転を見合わせ、安全確認が取れ次第、運転を再開するとしています。 《鹿児島市電・市バス》 始発から運転を見合わせます。《南国交通の路線バス》 始発から運行を見合わせます。《鹿児島交通の路線バス》 鹿屋などの一部を除き始発から