日本発のデザイン家電ブランド「±0（プラスマイナスゼロ）」は、2024年9月初旬に、おしゃれな防災ラジオを発売します。5つの防災機能を搭載!もしもの時に頼りになるアイテム今回発売される「防災ラジオ」は、AM・FMラジオのほか、5WAY電源、LEDランタン、緊急用SOSアラーム、Bluetoothスピーカーと、5つの防災機能を搭載しています。見た目もおしゃれで、一見防災ラジオとはわからないほど。自然とインテリアになじむデザインも嬉