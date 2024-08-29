（台南中央社）南部・台南市は28日、北海道富良野市と友好交流協定を締結したと発表した。より多くの交流や協力の促進が望めるとしている。台南市が海外の自治体と協定を結ぶのは55都市目。黄偉哲（こういてつ）市長は富良野市について、台湾からの旅行客に人気の観光スポットの一つだと強調。台南市は台湾を代表する古都で観光客に人気だとし、今後は双方の観光や物産、教育旅行、文化、スポーツなどの多方面での協力が促進できる