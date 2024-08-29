日本共産党の田村智子委員長は２９日に国会内で開いた会見で、立憲民主党代表選（９月７日告示、２３日投開票）への立候補を表明した野田佳彦元首相の発言に言及した。野田氏の同代表選への出馬表明は枝野幸男前代表に続いて２人目。永田町関係者によると、野田氏は地元・千葉県習志野市で報道陣の取材に対して次期衆院選に向けて自民党を過半数割れに追い込むと強調。共産党との関係には「同じ政権と一緒に担えるかというと、