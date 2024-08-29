日本代表の最終予選メンバーが発表された森保一監督率いる日本代表は8月29日、千葉県内で2026年の北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選で戦う９月の中国戦戦（5日＝埼玉）、バーレーン戦（11日＝リファー）に向けたメンバー27人を発表した。MF伊東純也とMF三笘薫が約7か月ぶりの復帰。長谷部誠コーチがサプライズで招聘されるなど、一段階高いレベルでの完成度でチーム作りを目指す。森保ジャパンはミャンマー、シリア、