職場での行動や姿勢は、人間関係に大きく影響を及ぼします。今回は、職場で敬遠される言動を紹介します。ライフスタイルの過度な自慢自己愛が強く映りがちな、派手な生活や外見の自慢。これらは、周りに自己中心的な印象を与えがちです。美しさや健康に対する意識は素晴らしいことですが、過度な自慢話は周りとの距離を生む原因になります。目立つメイク派手なメイクは確かに注目を集めますが、場合によっては周りの注意を散らすこ