カリフォルニア州議会が、AIモデルに安全性テストを義務付ける州法案「最先端のAIモデルのための安心で安全なイノベーション法(SB1047)」を可決しました。法案はその後、もう一度投票を経た後に、ギャビン・ニューサム知事から署名されることで成立します。Contentious California AI bill passes legislature, awaits governor's signature | Reutershttps://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/contentious-cal