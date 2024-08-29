日本テレビ系音楽番組「withMUSIC」（土曜後7・56）が29日、番組公式サイトで、9月7日放送回の出演者と歌唱曲を発表した。人気ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」は、「コロンブス」をテレビ初披露は。サイトでは「今年5ヶ月連続リリースで話題となった、今最も勢いのあるバンドMrs.GREENAPPLEのパフォーマンスが決定！『コロンブスをテレビ初披露。さらに、人と人とのつながりを描いた連続リリースの締めくくりとなる最