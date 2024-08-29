鹿児島県に上陸した台風10号。東海地方でも線状降水帯の予測情報が発表されるなど、影響は東へと広がっています。今後の進路など、最新情報について気象予報士・國本さんの解説です。（8月29日「Nスタ」午後6時すぎの放送より）【写真を見る】【予報士解説】台風10号今後の進路は？週末にかけ長引く影響各地で大雨に警戒【Nスタ解説】発達のピーク過ぎるも大雨に警戒気象予報士 國本未華さん:関東各地で活発な雨雲がかかっ