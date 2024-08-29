雇い止めの撤回を求めダイハツの元嘱託社員が労働審判を申し立てました。申立書などによりますと、精神障がいがある元嘱託社員の吉村貴久さん（３０）は去年３月、ダイハツ工業に入社しましたが、上司から「障がい者だからといって特別な配慮はしない」「室長にお目こぼしをしてミスを見逃してもらおうとしている」などたびたび侮蔑的な発言を受けました。その影響で統合失調症なども発症し仕事でもミスが増えるとダイハツ側