台風10号は、熊本県内を長い時間暴風域に巻き込んで、北上しています。 【写真を見る】【台風10号】熊本県内全域が暴風域益城町で最大瞬間風速30.3mを記録＜29日18:00時点＞ 気象台は引き続き大雨や暴風、高潮に警戒を呼びかけています。 きょう29日（木）鹿児島県に上陸した台風10号。午前中は熊本県天草市付近を通過しました。このあと夜にかけて熊本県の北部に最も接近する見込みです。 熊本県内は全域が暴風域に入り、