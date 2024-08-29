台風10号による、あす30日(金)・あさって31日(土)の生活への影響をまとめています（29日（木）午後6時半時点）。 【写真を見る】【台風10号】熊本県 30日(金)・31日(土)の生活情報一覧（交通情報／大型商業施設・スーパーの営業状況／家庭ごみ収集） ※最新の状況は各市町村や各社のHPをご確認ください。 （一覧）【路線バス・市電】【JR（新幹線・在来線）】【飛行機】【大型商業施設の営業状況】【スーパ&#