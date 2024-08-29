「中日−広島」（２９日、バンテリンドーム）広島の新井貴浩監督が勝負手に打って出た。０−２の五回に１点差に詰め寄り、なおも２死二塁の場面で先発・九里に代打を送り、上本を起用した。結果は左飛で同点に追いつくことができなかった。０−２で迎えた五回は先頭・坂倉が右中間を破る三塁打を放ち、次打者・堂林が左中間への適時二塁打を放った。その後、２死二塁となったところで、打順が先発・九里に回り、指揮官が大き